Ялуторовский горсад заработает 1 мая

Городской сад. Фото пресс-службы Ялуторовского острога

Открытие летнего сезона в ялуторовском городском саду состоится 1 мая. Для гостей и жителей города заработают колесо обозрения, фонтан и 12 аттракционов, сообщает "Тюменская линия".

"Традиционно в Первомай открывается Городской сад, этого жители Ялуторовска ждут с нетерпением. Тем более что уборка в саду началась давно, - рассказал заведующий структурным подразделением "Городской сад" Павел Лаптев. - Мы к открытию сада подготовили большую развлекательную программу с приглашением артистов".

Кассы сада, в том числе дополнительные, откроются с 10 часов, а через полчаса будут запущены все аттракционы. Цена билетов останется на уровне прошлого года, заметил заведующий садом. В 11 часов 30 минут на танцевальной площадке начнут выступать творческие коллективы "Арт-вояжа". Будут организованы интерактивные площадки для детей.

Порадует посетителей Городского сада и духовой оркестр. Свой богатый репертуар, как отметил Павел Лаптев, они представят в 17 часов.

Для посетителей Городского сада найдется увлечение, занятие по душе: детская интерактивная площадка, скейт-площадка, фуд-корт, различные арт-объекты, все это начнет работать с 1 мая.

Летом, добавляет Павел Лаптев, в Городском саду пройдут мероприятия с участием лучших творческих коллективов города, детские open-air. По вторникам и четвергам будет работать детская досуговая площадка "Академия творчества".