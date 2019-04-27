Настольная игра поможет тюменцам раскрыть предпринимательский талант

Студенческая ОПОРА | Тюмень

Разобраться в работе рыночных механизмах, повысить финансовую грамотность и уровень своих компетенций тюменцы смогут через настольную игру "Ты – предприниматель". Желающие сыграть в нее соберутся в мультицентре "Моя территория" 28 апреля в 14:00, вход свободный.

В ходе игры участники будут вести предпринимательскую деятельность: покупать, продавать и развивать предприятия, получать дивиденды и взаимодействовать с банком. Заработок участников складывается из нескольких источников дохода, за которыми они следят сами. Игра имеет бесконечное количество исходов: каждый раз тюменцы могут выбрать новую стратегию, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

"Ты — предприниматель" проведут представители сообщества "Студенческая ОПОРА", которое занимается развитием навыков в сфере предпринимательства и выстраиванием собственного бизнеса. А разработчиками выступают предприниматели Тюменского регионального отделения "ОПОРА РОССИИ". Они отмечают, что главный плюс игры — приближенность к реальности: предприятия, расположенные на игровом поле, реализуются на территории Тюменской области.

"Мы создали эту настольную игру для того, чтобы в прикладном виде объяснить работу рыночных механизмов. Игра — площадка для профориентации и выстраивания правильного диалога, умения договариваться", — отметил Артем Андросов, председатель комитета по молодежному предпринимательству в региональном отделе "ОПОРА РОССИИ".

Игру проводят в офисе регионального отделения, школах, университетах раз или два в месяц. Кроме того, сообщество активно проводит лекции по предпринимательству, ведению домашней бухгалтерии, обсуждение идей по созданию общественных мероприятий. Следить за событиями можно в группе сообщества во Вконтакте.