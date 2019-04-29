Повышаем рождаемость в Тюмени. Новые методы

Повысить рождаемость можно не только социальными программами. В городской среде и новых районах создать для ребенка безопасную среду для развития. Организовать детские дворы-аттракционы без доступа машин, рядом с домом - развивающие центры, школы и детские сады. Тогда у родителей будет больше свободного времени и меньше поводов для стресса, а значит решиться на второго или третьего ребенка будет проще.

Какой должна быть городская среда, мы спросили мам.

Анна, мама 5 детей:

С какими сложностями вы сталкиваетесь в городе?

Детей приходится ограничивать в длительности прогулок. Гуляем не 2-3 часа в день, а максимум час, потому как младшему годик. Отпускать детей одних я боюсь - двор заставлен машинами, ходит много посторонних людей.

Что вам может помочь их решить?

Закрытый двор и видеонаблюдение, чтобы старшие дети могли самостоятельно гулять. А я видела их по камерам.

Виктория, мама 1 ребенка:

С какими сложностями вы сталкиваетесь в городе?

В нашем дворе маленькая детская площадка, окруженная автомобилями. Гулять с ребенком еду на другой конец города, в парк "Затюменский" - там интересные игровые комплексы. Затем еду в развивающий центр. Так каждый день в дороге по городу. Для меня большая проблема - это расстояния.

Что вам может помочь их решить?

Интересные детские площадки во дворе, отсутствие автомобилей и, конечно, развивающие центры рядом с домом.

Есть ли в городе места, где учтены пожелания родителей?

Объехали 90% новых районов Тюмени. Лучший двор, по мнению мам, был найден на Мысу, в Звездном Городке. Детей впечатлили космические аттракционы рядом с пешеходным бульваром, а их родителей - единственная в городе частная служба патрулирования микрорайона. Ежедневно с 9 утра до позднего вечера зонированные игровые площадки заполнены ребятней: от годовалых детишек на качелях до подростков, играющих в футбол. К тому же, прямо во дворе есть развивающие детские центры. В 5 минутах ходьбы торговый и развлекательный центр Тюмень Сити Молл с крупнейшим батутным центром города (120 батутов, 4 маршрута веревочного парка, центр скалолазания, поролоновые ямы, аэрохоккей и Vr - зона), ручным зоопарком и кинотеатром Атмос Синема.

Хорошая новость для приверженцев центральной части города - завершается строительство микрорайона Европейский Берег. У Звездного и Европейского Берега один застройщик - Страна-Девелопмент, значит, и единый подход к благоустройству. В Европейском Береге предусмотрен широкий пешеходный бульвар, огромные игровые аттракционы и футбольное поле. Двор - приватное пространство, огорожен забором с игровыми комплексами для детей 0-5 лет. Видеонаблюдение и служба патрулирования - обязательно!

Кроме того, в Европейском Береге есть квартиры для больших семей с видом на городскую набережную и исторический центр города. Чтобы не откладывать переезд надолго, ключи от больших квартир получите уже в этом году. Уже известно, что в Европейском береге открывается билингвальный детский сад Sun School - центр для развития у малышей лидерских качеств и творческих способностей.

Дети с радостью самостоятельно смогут гулять во дворе, а родители - не переживать за безопасность, ведь двор - это аттракцион без доступа автомобилей. У мамы освободится свободное время, ведь развивающий центр, школа и детский сад рядом с домом. Для умиротворенных родителей, воспитание станет приятным этапом жизни. В Европейском Береге можно будет решиться на второго и третьего ребенка.

Подробнее о микрорайоне Европейский Берег можете узнать на сайте https://eurobereg72.ru/