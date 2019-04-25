В Медгороде онкобольным смогут оказывать высокотехнологичную медпомощь

Фото: пресс-служба ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город»

Гибридная операционная, оснащенная ангиографическим комплексом экспертного класса, открылась в "Медицинском городе" Тюмени. Технология позволит хирургам проводить крайне сложные оперативные вмешательства с минимальной травматичностью и максимальной точностью — через 1,5-миллиметровый прокол на коже.

"В работу ангиографического комплекса интегрирован новый УЗИ-аппарат экспертного уровня последнего поколения, — отметил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения МКМЦ "Медицинский город" Лаврентий Дьяков. — Это выводит на новый уровень рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения в онкологии, включая внутримозговую локализацию опухолевого процесса, шеи, органов грудной клетки, органов брюшной полости и забрюшинного пространства, органов малого таза, опорно-двигательного аппарата; выявление источника кровотечения; установку различных стентирующих и дренирующих систем, внутривенных и внутриартериальных порт систем; прицельную пункционную биопсию с 3D-моделированием и навигацией под рентгеновским и ультразвуковым контролем в реальном времени, а также выполнения интраоперационной компьютерной томографии".

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, несмотря на то, что данные технологии уже используются, например, в сосудистой кардиохирургии, в онкологии они доступны лишь немногим мировым клиникам.

"Благодаря появлению новой гибридной операционной мы сможем еще более эффективно развивать рентгенэндоваскулярные технологии. Они открывают перспективы для освоения новейших современных методик комбинированного лечения пациентов со злокачественными новообразованиями, включая разработку и внедрение в повседневную практику новых перспективных методов лечения, таких как селективная внутриартериальная регионарная химиотерапия и внутрисосудистая брахитерапия. Как показывает и наша, и мировая практика — это одни из самых высокотехнологичных и высокоэффективных на сегодня методов лечения онкологических заболеваний", — отметил Лаврентий Дьяков.