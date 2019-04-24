В музее Словцова работает выставка "Ночные ведьмы"

Фото ТМПО

В Музейном комплексе имени Словцова в рамках проекта "ART-погружение" работает выставка "Ночные ведьмы". Она посвящена летчицам 46-го гвардейского ночного бомбардировочного Таманского авиационного полка.

Наверняка, многие знают про легендарный 588-й авиационный полк, который также известен как "Ночные ведьмы" – женский авиационный полк в составе ВВС СССР во время Великой Отечественной войны.

Полк был сформирован в октябре 1941 года. Под командованием Евдокии Бершанской, сражался до окончания войны. Порой его шутливо называли "Дунькин полк" с намёком на полностью женский состав и имя командира.

За мужество и героизм личного состава, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, полку было присвоено почётное звание "Гвардейский" и он был преобразован в 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк.

Летчицы в годы войны прошли славный боевой путь от гор Кавказа до Германии, сбросили на врага почти три миллиона килограммов бомб. За бесстрашие и мастерство немцы прозвали лётчиц полка "Ночными ведьмами".

Визуальный контакт с живописным полотном дополнен атмосферным видео- и аудиорядом, позволяющим глубже погрузиться в восприятие военной темы. В проекте представлена картина Л.Г. Чорбадзе "Женя Руднева".

Выставка будет открыта до 7 июля 2019 года. Возрастная категория 6+

Стоимость билета: для взрослых – 50 руб./чел., для льготной категории граждан вход свободный.

Подробности по тел. +7 (3252) 45-35-90, 45-09-90 доб.115 или в группе.