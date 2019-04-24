В Тюменской области раздадут 130 тысяч георгиевских ленточек

Всероссийская акция "Георгиевская ленточка" в Тюменской области стартует 25 апреля. Ее формат предполагает вручение жителям и гостям региона ленты, черно-оранжевая гамма которой означает "дым и пламень".

Атрибут является знаком личной доблести солдата на поле боя, символом Победы, напоминающий о героизме участников Великой Отечественной войны. Лента - не награда, а выражение уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя.

Пункты распространения георгиевских ленточек будут работать в образовательных учреждениях, домах культуры, парках, скверах, мемориальных зонах, на площадях и стадионах, а также в крупных торгово-развлекательных центрах. Всего в преддверии 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в области планируется вручить более 130 тысяч лент, сообщает департамент физкультуры, спорта и дополнительного образования.

Организатором акции является Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи и Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.