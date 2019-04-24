Битва за миллион: кто займет первое место в чемпионате "Дом.ru" по Dota 2?

26 апреля стартуют финальные игры второго онлайн-чемпионата по Dota 2, который проводит телеком-оператор "Дом.ru" при поддержке Федерации компьютерного спорта России. Восемь команд сразятся за призовой фонд в один миллион рублей.

В течение месяца в отборочных играх приняли участие более 4000 киберспортсменов и более 800 команд. Соревнования проходили по олимпийской системе: до победы в одном гейме. Финалистам предстоит сразиться в 2 геймах. Комментировать матчи будут Дарья Eiritel Морозова, Александр Jam Коротков и Ярослав NS Кузнецов. Следить за онлайн-трансляцией можно на видеостриминге Twitch и в группе оператора в "ВКонтакте". Турнирная сетка финального этапа доступна по ссылке.

"В прошлом году "Дом.ru" впервые провел турнир по Dota 2, получили огромный отклик от геймеров со всей России. В этом году мы постарались сделать турнир по Dota 2 еще интереснее и насыщеннее: добавили розыгрыш аркан - ценных предметов для поклонников игры, начали сотрудничать с популярным стримером Андреем “Дредом” Голубевым. Участники чемпионата смогли сразиться со звездной командой КБУ во время онлайн-проекта "Стрим хата Дреда". Для всех любителей компьютерного спорта очень важен отличный интернет. Мы постоянно работаем над тем, чтобы интернет был быстрым и стабильным, с низким пингом. По данным Speedtest, "Дом.ru" вновь стал №1 по скорости домашнего интернета в России. Всем участникам финальных игр желаем победы и будем рады видеть на других чемпионатах компании", - комментирует директор маркетингу и продукту B2C "Дом.ru" Андрей Чазов.

"Федерация компьютерного спорта России рада, что столь крупные бренды, как телеком-оператор "Дом.ru" не просто смотрят в сторону киберспорта, а разговаривают на языке этой аудитории, запуская продуманные и масштабные активности, - подчеркивает Президент ФКС России, Дмитрий Смит.

Победитель и обладатель главного приза в 500 000 рублей будет определен в финальных матчах 28 апреля. Подробнее о чемпионате - на странице Domruchamp.ru.