Тюменских коллекторов оштрафовали за навязчивость

В тюменскую службу судебных приставов обратился мужчина, который пожаловался на работу НАО "Первое коллекторское бюро". Тюменцу, у которого были долги по кредитам в банках, на протяжении долгого времени поступали назойливые звонки и сообщения от коллекторов.
В отношении НАО "Первое коллекторское бюро" был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). В суде коллекторскую организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей.
"Коллекторской деятельностью имеют право заниматься только юридические лица, которые внесены в государственный реестр ФССП России. На сегодняшний день на территории Тюменской области включена в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, одна организация", — сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.
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