Тюменских коллекторов оштрафовали за навязчивость

В тюменскую службу судебных приставов обратился мужчина, который пожаловался на работу НАО "Первое коллекторское бюро". Тюменцу, у которого были долги по кредитам в банках, на протяжении долгого времени поступали назойливые звонки и сообщения от коллекторов.

В отношении НАО "Первое коллекторское бюро" был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). В суде коллекторскую организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей.