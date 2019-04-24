Летняя школа ТюмГУ будет посвящена критическому переосмыслению этнографии и этнологии

Тюменский государственный университет объявил конкурс на участие в Летней школе "Пересборка социальной антропологии в России: история, антропология, этнография". Она пройдет в Тюмени с 5 по 11 августа, сообщили в управлении стратегическими коммуникациями вуза.

Школу проводит Институт социально-гуманитарных наук ТюмГУ при участии Отдела социальной антропологии (Центр исторических исследований) НИУ ВШЭ – Санкт Петербург.

Школа посвящена критическому переосмыслению этнографии и этнологии в России как части исторической науки. Возникнув как знание о "Живой старине" (если использовать название известного журнала), в советское время этнография была классифицирована как историческая наука, что сказалось и на понимании предмета ее исследования –главным образом, этнических отношений, и на ее подчиненном по отношению к истории статусе.

Занятия будут состоять главным образом из семинаров и презентаций проектов. Рабочий язык: английский (обеспечена работа переводчика). Летняя школа предполагает бесплатное участие и оплату проживания и питания (обеды и кофе-брейки). Есть ограниченное количество грантов, которые покроют транспортные расходы на приезд.

С перечнем документов, которые необходимо предоставить до 1 июня для подачи заявки на участие, можно ознакомиться здесь.