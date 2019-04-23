Достойно отметить выпускной в своих заведениях предлагает ресторация "Вкус 72"

Фото: ресторация «Вкус 72»

Выпускной вечер – одно из самых важных событий в жизни школьников. Именно в этот момент ребят переступают порог во взрослую жизнь. Организация торжества такого уровня, чтобы осталась в памяти на всю жизнь, столь же важна, как и получение хороших оценок на госэкзаменах.

В Тюмени есть два прекрасных и комфортныхзаведения, в которых можно отпраздновать торжество на высшем уровне – караоке – клуб Avenю и банкетный ресторан Vintage.

Vintage — это большой зал вместимостью до 180 персон, в котором есть возможность зонирования для небольших компаний, а также банкетный зал на 20 персон. Средний чек 2 500 рублей с учетом напитков. В качестве бонуса классическое оформление зала, дегустация блюд и программа караоке.

В караоке – клубе Avenю с комфортом разместятся до 60 персон. Гостям предложат блюда европейской кухни и выгодные сеты на выбор. Любой желающий сможет исполнить песню на профессиональном караоке-оборудовании Dynacord. Зал работает под закрытие (аренда+депозит). Условия обсуждаются индивидуально и зависят от дня недели и времени.

Также вам предложат расположиться в залах Solo и Vip вместимостью до 30 персон. Несравненными преимуществами заведений является удобная локация, а также возможность принести свои десерты и напитки.

Заведение расположено по адресу Республики, 143а. Уточнить интересующие подробности и забронировать дату торжества можно по телефону +7 3452 92 90 02 и в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм.