Тюменцев приглашают на городской книжный обменник

14:43 23 апреля 2019
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Фото: pixabay.com

Общегородской книжный обменник в Тюмени откроет 14-й сезон в эту субботу, 27 апреля. По традиции книжный развал будет работать возле Благотворительного фонда развития города Тюмени (Малыгина, 51/2) с 12 до 15 часов.

В книжный обменник принимается художественная и научно-популярная литература. Как и раньше, плата за вход для взрослых составит 10 рублей, для детей вход бесплатный. Собранные деньги пойдут на благотворительность. 

Теги: книги
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