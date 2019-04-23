Тюменцев приглашают на городской книжный обменник

Общегородской книжный обменник в Тюмени откроет 14-й сезон в эту субботу, 27 апреля. По традиции книжный развал будет работать возле Благотворительного фонда развития города Тюмени (Малыгина, 51/2) с 12 до 15 часов.

В книжный обменник принимается художественная и научно-популярная литература. Как и раньше, плата за вход для взрослых составит 10 рублей, для детей вход бесплатный. Собранные деньги пойдут на благотворительность.