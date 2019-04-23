Вылететь из страны из-за долгов не могут 35 тыс. тюменцев

В 2019 году в Тюменской области было вынесено порядка 16,8 тыс. постановлений о временном ограничении на выезд за пределы РФ граждан, имеющих долги. Порядка 4,3 тыс. постановлений было вынесено в отношении тех, кто задолжал алименты. По сведениям УФССП России по Тюменской области, сейчас покинуть пределы страны из-за своих долгов не могут более 35 тыс. жителей региона.

"Чтобы избежать случаев запрета на выезд за пределы страны и не столкнуться с этим прямо в аэропорту или на границе, лучше до поездки проверить нет ли вашего имени в списках должников. Проверить наличие задолженности можно с помощью электронного сервиса ФССП России "Банк данных исполнительных производств"", — напоминают в тюменской службу судебных приставов.