В Тюмени развивают информационное сопровождение спортивных мероприятий

Фото пресс-службы штаба ОНФ в Тюменской области

Качественное информационное сопровождение спортивных мероприятий и деятельности спортивных учреждений напрямую влияет на доступность и качество оказания услуг населению, считает сопредседатель регионального штаба ОНФ по Тюменской области, журналист Александр Пересторонин. Он отметил, что развивать спорт в Тюмени важно в комплексе, не забывая про информирование жителей через современные каналы связи.

Александр Пересторонин принял участие в итоговом отраслевом совещании департамента по спорту и молодежной политике администрации города. На мероприятии были озвучены результаты работы по развитию спорта в Тюмени за минувший год. Так, доля жителей города, систематически занимающихся спортом, превысила 40% - более 290 тысяч человек. В прошлом году приступили к выполнению нормативов более 27 600 тюменцев. Из них знаки отличия получили более 12 500 человек.

Как отметил директор департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Евгений Хромин, плановые показатели были выполнены благодаря широкому межведомственному взаимодействию, в том числе за счет реализации совместных проектов и применения системных инноваций, таких как использование кластерного подхода, в частности, во взаимодействии с системой школ, частных клубов, а также управление качеством детско-юношеского спорта, интеграция основного и дополнительного образования, широкая вариативность работы по месту жительства, активное информационное продвижение всей этой деятельности.

"Для совершения прорыва нам необходимо усилить мотивацию населения, активизировать спортивно-массовую работу на всех уровнях, в том числе, в корпоративной среде, вовлечь все группы населения в подготовку и выполнение нормативов ГТО", - добавил он.

Александр Пересторонин, говоря о продвижении спорта, отметил важность использования современных и доступных каналов распространения информации: это не только СМИ и сайты учреждений, но также социальные сети. Каждый ресурс имеет свою аудиторию, формат, преимущества, поэтому важно грамотно использовать все возможности. Также эксперт рассказал о популярной в Тюмени площадке, на которой учреждения спорта и дополнительного образования могут бесплатно анонсировать свои мероприятия – "Афиша Тюмень". Проект активно развивается и представлен порталом с удобным календарем событий, а также группами в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники, есть канал на Youtube, Telegram и Twitter.

"Проект "Афиша Тюмень" генерирует на своих площадках информацию о мероприятиях города – культурных, массовых, спортивных. Есть удобный календарь событий, специальные рубрики "спорт", "секции", "детям", а также топы – подборки мероприятий для разных категорий населения: студенческий, детский, топ бесплатных мероприятий и топ выходного дня. Это удобный и востребованный формат для продвижения", - подчеркнул Александр Пересторонин.

В "Афише" также размещаются фото и видеоотчеты с мероприятий, анонсы, рецензии, киноновинки, а подписчики активно принимают участие в розыгрыше бесплатных билетов. Например, в зимний период популярностью пользовались розыгрыши билетов на тюменские катки, на хоккейные матчи, биатлон. Проект активно взаимодействует с учреждениями культуры и спорта, органами власти, бизнесом, СМИ и общественными организациями, открыт для новых идей и инициатив.