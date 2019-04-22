Тюменцы напишут "Диктант Победы"

Знание дат и героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов горожане смогут продемонстрировать 7 мая на семи площадках. Такое решение принято на последнем заседании регионального организационного комитета по проведению Всероссийской исторической акции "Диктант Победы".

Диктант будет состоять из 20 вопросов по истории Великой Отечественной войны. Ответить на них нужно будет 45 минут.

Желающих написать диктант будут ждать в гимназиях № 1 и № 19, в школах № 22, № 92 и № 94, в Тюменском областном государственном институте развития регионального образования и Тюменской областной научной библиотеке имени Дмитрия Менделеева.

В день проведения акции пройдут образовательные и просветительские мероприятия с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий. Результаты акции будут известны 12 июня – в День России. По ее итогам будет сформирован региональный рейтинг.

Участники диктанта должны зарегистрироваться на сайте или позвонить по телефонам 39-02-30, 39-06-79. К акции уже присоединились Австрия, Болгария, Вьетнам, Германия, Дания, Израиль, Китай, Молдавия, Монголия, Польша, Сербия и Чехия, сообщают организаторы проекта.