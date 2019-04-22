Молодежи предлагают адаптировать под Тюмень немецкие проекты

Десять тюменцев могут стать участниками тура в Германию и посетить фестиваль толерантности "Все в одной лодке".

Конкурс "Греби в Германию" стартовал в Тюмени 22 апреля. Чтобы стать участником, необходимо рассказать о том, какой германский подход или проект можно применить в России или Тюмени. Историей необходимо поделиться в Инстаграм, отметить аккаунт @moyaterritoriya и закрепить видео в "Актуальном". А также подать заявку на TMN-id.

Фестиваль пройдет с 20 по 25 июня, он познакомит молодежь стран-участниц и откроет молодежную Германию. Главным событием станет лодочная регата: участники произвольно поделятся на команды, их задача — грести в один такт и работать слаженно, чтобы приплыть к финишу первыми. Так, в одной лодке оказываются представители европейских, азиатских, восточных и афроамериканских национальностей.

На фестивале делегации смогут посетить достопримечательности Ганновера, побывать в Берлине, познакомиться с архитектурой XIV века и продегустировать блюда немецкой кухни.

Руководитель мультицентра "Моя территория" Мария Федоренко:

Мы хотим выбрать команду сильных, инициативных людей, которые смогли бы на достойном уровне представить Тюмень на фестивале в Германии. Это открытое событие направлено на развитие толерантности. Нам важно принять в нем участие, чтобы познакомиться с культурой и традициями разных стран. Также мы хотим создать совместный проект, направленный на развитие межкультурного диалога, и реализовать его в нашем городе.

Фестиваль "Все в одной лодке" проходит с 2006 года. В регатеуже успели поучаствовать высокопоставленные представители Мексики, Турции, Израиля, Польши, Южной Африки, Российской Федерации и других стран. Главный лозунг фестиваля: "Мы все сидим в одной лодке — за большую толерантность".

Итогом поездки станет созданный тюменской делегацией и участниками фестиваля проект. Его представят на первой смене форума молодежи Уральского федерального округа "Утро-2019", которая пройдет в Тюмени с 20 по 25 июня, сообщает пресс-служба "Моей территории".