Подростки из разных районов Тюменской области станут участниками проекта "Содействие"

В Тюменской области стартует социальный проект "Содействие" В нем примут участие более 80 подростков из 13 районов юга региона. Реализация проекта продлится до сентября 2020 года.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, проект "Содействие" выиграл грант столичного Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Он позволит начать внедрение в регионе новой технологии работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом. Подростки, участвуя в социально-ориентированной деятельности, получат комплексную помощь, социальные компетенции, основы профессиональной подготовки во время специализированных смен. Они будут организованы на базе Областного центра профилактики и реабилитации.

Проект предусматривает организацию работы нескольких лабораторий: спорта и оздоровления, психоэмоциональной разгрузки и развития личности, творчества и продуктивного досуга, где ребята смогут получить необходимые знания и умения. В процессы будут вовлечены специалисты учреждений и ведомств системы профилактики, а также представители общественных организаций, которые помогут ребятам найти правильное увлекательное применение своей энергии. Для наставников проекта тоже будут проводиться обучающие семинары, конференции и вебинары.