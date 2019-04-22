Подростки из разных районов Тюменской области станут участниками проекта "Содействие"

21:14 21 апреля 2019
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pixabay.com

В Тюменской области стартует социальный проект "Содействие" В нем примут участие более 80 подростков из 13 районов юга региона. Реализация проекта продлится до сентября 2020 года.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, проект "Содействие" выиграл грант столичного Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Он позволит начать внедрение в регионе новой технологии работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом. Подростки, участвуя в социально-ориентированной деятельности, получат комплексную помощь, социальные компетенции, основы  профессиональной подготовки во время специализированных смен. Они будут организованы на базе Областного центра профилактики и реабилитации.

Проект предусматривает организацию работы нескольких лабораторий:  спорта и оздоровления, психоэмоциональной разгрузки и развития личности,  творчества и продуктивного досуга, где ребята смогут получить необходимые знания и умения. В процессы будут вовлечены специалисты учреждений и ведомств системы профилактики, а также представители общественных организаций, которые помогут ребятам найти правильное увлекательное применение своей энергии. Для наставников проекта тоже будут проводиться обучающие семинары, конференции и вебинары.

Теги: подростки , профориентация , психологи , реабилитация , социальные проекты
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