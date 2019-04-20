Тюменцев приглашают на открытую лекцию "Опережая время"

Фото организаторов

Открытая лекция Владимира Артановского состоится в фитнес-центре "Фитберри" (ул. 30 лет Победы, 52а) 27 апреля в 12:00. Количество мест ограничено, необходима регистрация.

Тюменских предприниматели, топ-менеджеры и встретятся с ведущим российским бизнес-спикером Владимиром Артановским и откроют для себя будущее со стороны науки.

Вопрос эффективного управления актуален для каждого предпринимателя, а об эффективности управления через 20, 30…50 лет задумывается чуть ли не каждый пятый управленец. Поэтому мы решили затронуть актуальные темы для многих. За 2 часа семинара оторвемся от реальности и представим будущее:

· Куда идти учиться детям уже сейчас?

· Какие профессии перестанут существовать?

· Теория поколений. С кем все мы будем работать уже через 5-10 лет.

· Кого будем принимать на работу? Какие будут запросы у клиентов? Как люди будут отдыхать? Профессии будущего, то о чем мы еще не задумались. Как далеко заведут нас технологии?

Вместе с участниками семинара поймем основные тенденции развитии и куда необходимо направлять свои усилия для создания своего будущего. Приоткроем завесу тайны о будущем с точки зрения науки. Посмотрит на мир с более широкой перспективы. Инвестируй в себя. Инвестируй будущее. Обязательная регистрация участников https://event.fitberri72.ru/.