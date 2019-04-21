Тюменский реабилитационный центр "Родник" внедрил прессотерапию

Метод прессотерапии – аппаратного пневмомассажа - внедрили для реабилитации детей с различными заболеваниями в тюменском областном реабилитационном центре "Родник", рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Аппаратный пневмомассаж оказывает воздействие на лимфатическую систему с помощью сжатого воздуха. Метод известен благодаря его широкому применению в косметологии и флебологии, достаточно безопасен и нравится пациентами. Он помогает расширению сосудов, улучшению лимфодренажа и микроциркуляции, способствует обмену веществ.

Процедуру в "Роднике" проводят на устройстве "Лимфа-Э - 2" - это блок управления и манжеты на верхние и нижние конечности. Комплексный пневмомассаж конечностей применяется при заболеваниях нервной и нервно-мышечной систем в детском возрасте: от детского церебрального паралича и мышечных дистрофий до двигательных нарушений вследствие черепно-мозговых травм и нейроинфекций.

По словам врача-физиотерапевта Ольги Решетовой, процедура прессотерапии рекомендуется к широкому применению в лечебной практике благодаря своей эффективности, безопасности и простоте. Ежедневно ее проходят до десятка из 92 юных пациентов центра.