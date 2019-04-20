В тюменской деревне создадут музей крестьянского быта

Музей истории крестьянского быта создадут в деревне Насекина Тюменского района в 150-летнем доме, который восстанавливает Инна Нестерова, невестка легендарного геолога Ивана Нестерова.

"Дедушка всегда говорил, что изба просто обязана стать музеем", - рассказала Инна Нестерова газете "Тюменская правда сегодня".

Иван Иванович купил в 1970-е годы и очень любил сюда приезжать в течение почти 40 лет. В одной комнате сделал кабинет, перевез туда книги, альбомы, фотографии, коллекцию камней. Другая комната – вместилище огромной русской печи и предметов по хозяйству.

Еще когда геолог был жив, Инна начала исполнять его мечту. Последние месяцы идея превратить пятистенок в хранилище памяти не отпускает не только ее, но и знакомых мастериц-рукодельниц.

"Зимой прошлого года в подвале Кулаковского Дома культуры нашли ткацкий станок. Мы его подлатали, – отметила Людмила Шатохина. – Показали жителям, устроили выставку ковров. Целый год возили сюда школьников со всего Тюменского района".

Инна Нестерова преподает урало-сибирскую роспись в центре эстетического воспитания детей "В доме Буркова". Ольга Козловская – ткачиха, педагог института культуры. Людмила Шатохина – и ткачиха, и лоскутница, и валяльщица шерсти. Есть и еще помощницы — это Алена Павлова, Татьяна Калинина, Татьяна Маркина. Помогать согласились волонтеры из числа студентов.

Люди несут в будущий Насекинский музей вещи от прабабушек: во дворе стоят старые сани, телега с сеном, на лавках - инструменты, прялки, в шкафах – посуда, на окнах и печи – вышитые занавески.

"Познакомились с предпринимателем Андреем Ложкиным. Его задумка – сформировать большой турмаршрут через Кулаково, Каменку, Насекину – это так называемая "ямщицко-купеческо-торговая история. Туристы могут сразу ехать к нам, а мы им тюменские ремесла покажем", - пояснила Инна Нестерова.

В конце прошлой весны мастерицы впервые посеяли на огороде за домом лен. Как пришел срок, сняли, вычесали и напряли немного ниток. Уродились в тот год и гречиха, и овес. Дом хозяйственную активность горожанок принял достойно.