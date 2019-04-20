Этнофестиваль "Небо и Земля" набирает волонтеров

Фото организаторов фестиваля

Организаторы популярного в Тюмени этнофетиваля "Небо и Земля" объявили о наборе волонтеров, готовых помочь в подготовке к крупнейшему мультикультурному празднику.

Первая встреча добровольцев пройдет сегодня, 20 апреля, в Технопарке с 18 до 20 часов. Пришедшие узнают об истории и традициях этнофестиваля, его организационной структуре, о том, как стать волонтёром, о волонтёрских обязанностях и бонусах. Встречу проведёт куратор волонтёров Аксинья Рубцова.

“Небо и Земля” пройдет с 12 по 16 июня. Он существует уже двенадцать лет, за это время вырос из небольшого мероприятия в доме культуры до крупнейшего в Уральском регионе фестиваля. Ежегодно его посещают тысячи человек.

Вот уже несколько лет подряд у фестиваля есть свой дом - экополис "Фестивальный" недалеко от деревни Песьянка. Волонтеры позаботятся, чтобы гостям этнофестиваля в экополисе было комфортно.

В этому году организаторы готовят для гостей фестиваля 300 мастер-классов, около 50 концертов, 400 мероприятий для детей. На сценах "Неба и Земли" выступят Гудимир, Федя Ларюшкин, Gilead, Sage, BudaLove, Cantadora и другие.