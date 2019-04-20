В 2019 году в Тюмени построят 25 километров сетей водоснабжения

"Тюмень Водоканал" в 2019 году реконструирует в Тюмени 17 км сетей водоснабжения и 3 км канализации, а также построит 25 км сетей водоснабжения и 18 км канализации.

Все работы будут произведены согласно концессионному соглашению, заключенному с муниципалитетом до ноября 2031 года, сооьбщает "Вслух.ру". Общий объем инвестиций в отрасль за это время должен составить 23,5 млрд рублей. Первый год реализации соглашения городские власти оценивают положительно. Из 38 показателей, отраженных в договоре, по 34 отмечается выполнение и перевыполнение плана.

В 2019 году администрация Тюмени и "Тюмень Водоканал" намерены принять новую редакцию концессионного соглашения. Это необходимо для того, чтобы включить в план работ дополнительные объекты городского водного хозяйства и актуализировать действующую схему водоснабжения и водоотведения города.

На 2018 год соглашение предусматривало реализацию девяти мероприятий, восемь из которых выполнены в полном объеме. На последнем объекте работы завершаются. В числе ключевых мероприятий 2018 года — начало модернизации городских очистных сооружений и работы на коллекторе по улице Полевой.