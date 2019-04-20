В Тюменской области проживает более 5 тысяч почетных доноров

Фото: Тюменская областная станция переливания крови

Более пяти тысяч почетных доноров зарегистрированы в Тюменской области Каждый из них за свою жизнь не менее сорока раз сдал кровь или шестьдесят раз пожертвовал плазму. 303 человека получили это звание в прошлом году, сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Сегодня, 20 апреля, отмечается Национальный день донора в России. Его отмечают и те, кто сдает кровь, и сотрудники службы крови.

По словам главного врача областной станции переливания крови Александра Гаврилея, в 2018 году сдали кровь и ее компоненты 19185 тюменцев, из них почти три тысячи - впервые. В 2018 году на станции заготовлено более 32500 литров цельной крови и, что примечательно, 4115 литров заготовлено в 180 выездных акциях по сбору крови.

Исследования показывают, что каждый третий житель планеты хоть раз в жизни нуждается в донорской крови. В нашей стране ежегодно в переливании крови нуждаются более миллиона пациентов.

Донором может стать любой. Но стоит перед этим ознакомиться с требованиями к донору, условиями сдачи крови, списком ограничений и противопоказаний. Есть и меры социальной поддержки доноров. Кровь без всякого вреда можно сдавать раз в два месяца, а плазму - через 14 дней.