Подписчики "Афиши Тюмень" могут выиграть портативную колонку

Проект "Афиша Тюмень" в своем Инстаграме разыгрывает крутую портативную колонку Simplicity Mini Speaker. Итоги станут известны 13 мая.

"Афиша Тюмень" совместно с Торгово-промышленной палатой Тюменской области, организаторами конкурса "Мисс IT Тюменской области-2019" и уникальным интернет-магазином iShop72 запустила шикарный розыгрыш.

Приз - портативная колонка Simplicity Mini Speaker! Невероятно удобная вещь с потрясающим звуком! Акустика Simplicity Mini Speaker с Bluetooth, MP3 плеер, встроенным FM радио и AUX разъемом - идеальный вариант для тех, кто не расстается с музыкой, слушая ее всегда и повсюду.

Условия конкурса очень просты. Нужно быть подписчиком @afisha_kto, "лайкнуть" эту публикацию. Под сообщением о розыгрыше следует выделить, не повторяясь, трех друзей. Можно оставить любое число комментариев. Имя одного победителя станет известно 13 мая.

Уникальный Интернет-магазин iShop72 занимается реализацией только оригинальной продукции Apple, Xiaomi, Samsung, Meizu, Jbl и других. Главной его целью является забота о покупателе.

Напомним, 25 апреля в Тюмени состоится финал конкурса "Мисс IT Тюменской области – 2019". Жюри оценит профессиональные проекты и работу в сфере информационных технологий, а также обаяние конкурсанток.