В ДК "Орфей" прошел митинг в память об аварии на Чернобыльской АЭС

Фото: ДК "Орфей"

Сегодня, 19 апреля, в ДК "Орфей" состоялось мероприятие, посвященное 33-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Ученики школы №45 узнали факты из истории техногенной катастрофы.

Участники собрались в стенах дома культуры "Орфей" на митинге "Черная быль", чтобы вспомнить трагические события. В ночь на 26 апреля 1986 года произошла самая крупная техногенная катастрофа за все время существования человеческой цивилизации. Школьники посмотрели документальный фильм про аварию на чернобыльской АЭС, а также почтили минутой молчания память погибших в эти страшные дни. Радиоактивное загрязнение в виде потоков пара и дыма из поврежденного реактора примерно в 400 раз превосходило по своему объему атомную бомбардировку Хиросимы. Все последствия аварии в Чернобыле не удалось искоренить до сих пор и, скорее всего, не удастся уже никогда.