Куда сходить в Тюмени с детьми 20–21 апреля?

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет вашему вниманию Топ мероприятий на эти выходные для всей семьи.
Фестиваль полезной еды Эко_Фуд_72
Когда: 20 апреля с 13:00 до 20:00 и 21 апреля с 11:00 до 19:00
Где: ул.Профсоюзная,88 (вход с ул.Республики)
Вход свободный
0+
* Кулинарные мастер-классы.
* Лекции о здоровом питании и заботе об организме
* Обмен рецептами Полезной Пищи
* Выставка-ярмарка, на которой представлены все виды полезных продуктов: бездрожжевой хлеб, зеленые пряные травы в горшочках, полезные напитки, готовая экоеда, глиняная и деревянная посуда, масло холодного отжима, полезные сладости, суперпродукты, витграсс, ремесленный шоколад, хлебцы и чипсы для сыроедов, мёд.
Весь фестиваль работает кафетерий от "Вриндаван" и детская зона от этнофестиваля "Небо и Земля".
Мероприятие организовано Тюменским центром научно-технической информации совместно с кафе вегетарианской кухни "Вриндаван" и частным городским клубом "Дусины сказки" при поддержке этнофестиваля "Небо и Земля".
Весенний концерт Хоровой капеллы филармонии
Когда: 20 апреля, 19.00
Где: Тюменская филармония, ул.Республики, 34
Стоимость: от 300 до 500 рублей
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Друзья, в Тюмени вновь похолодало, и чтобы вы не слишком грустили, мы приготовили для вас настоящий Весенний концерт. Хоровая капелла исполнит самые яркие мировые хиты! Рок-н-ролл, джаз, номера из известнейших опер и мюзиклов, латиноамериканские мотивы помогут вам согреться.
Открытые чемпионат и первенство Тюмени по скалолазанию
Когда: с 19 по 21 апреля
Где: Легкоатлетический манеж, ул.Луначарского, 12
6+
Открытые чемпионат и первенство Тюмени по скалолазанию пройдут в Легкоатлетическом манеже. В них примут участие спортсмены шести возрастных групп: 2008-2009, 2006-2007, 2004-2005, 2002-2003, 2000-2001, 2003 года рождения и старше.
Торжественная церемония открытия начнется 20 апреля в 10 часов. В первый соревновательный день, 19 апреля, скалолазам предстоит сразиться в боулдеринге. Состязания пройдут с 15 часов. 20 апреля соперники сойдутся в лазании на трудность.
В заключительный день состязаний участников ждут финальные поединки в лазании на трудность и испытания на скорость. Начало соревнований в 9 часов 30 минут.
Мероприятия в Детской библиотеке имени Лагунова
Когда: 17–27 апреля
Где: Детская библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова, г. Тюмень, ул.Тульская, 4/3
Вход свободный
0+
Апрельская программа мероприятий Детской библиотеки имени Константина Яковлевича Лагунова будет насыщенной: мастер-классы , кинопоказы, экоурок по пошиву экомешочков, книгообменник, Всероссийская культурная акция "Библионочь – 2019" и экосуббота для всей семьи.
Подробная информация по тел.: 8(3452)35-98-42
Горячие источники базы отдыха "Верхний Бор"
Когда: ежедневно и круглосуточно
Где: 11 км Салаирского тракта, 1
Стоимость: взрослые на 3 часа пребывания в источнике — 1 300 рублей, дети до 12 лет на 3 часа пребывания и на полный день — 950 рублей, взрослые на полный день — 1 800 рублей
Категория 0+
Здесь отдыхают не только тюменцы, о круглогодичном купальном сезоне и о целебных свойствах минеральной воды в горячих источниках знают многие жители соседний городов. Оазис удовольствий расположен в уникальном уголке природы под сенью вековых сосен прямо на берегу великолепного озера Верхнее Кривое.
Здесь вы сможете отдохнуть и на время забыть о делах и проблемах повседневной жизни. С комфортом разместиться на сутки или несколько дней можно в одной из гостиниц или коттеджах "Верхнего Бора". Впрочем, и помимо источников здесь есть много предложений для развлечения.
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