Куда сходить в Тюмени с детьми 20–21 апреля?

Фото: Афиша Тюмень | КтоКуда72

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет вашему вниманию Топ мероприятий на эти выходные для всей семьи.

Фестиваль полезной еды Эко_Фуд_72

Когда: 20 апреля с 13:00 до 20:00 и 21 апреля с 11:00 до 19:00

Где: ул.Профсоюзная,88 (вход с ул.Республики)

Вход свободный

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* Кулинарные мастер-классы.

* Лекции о здоровом питании и заботе об организме

* Обмен рецептами Полезной Пищи

* Выставка-ярмарка, на которой представлены все виды полезных продуктов: бездрожжевой хлеб, зеленые пряные травы в горшочках, полезные напитки, готовая экоеда, глиняная и деревянная посуда, масло холодного отжима, полезные сладости, суперпродукты, витграсс, ремесленный шоколад, хлебцы и чипсы для сыроедов, мёд.

Весь фестиваль работает кафетерий от "Вриндаван" и детская зона от этнофестиваля "Небо и Земля".

Мероприятие организовано Тюменским центром научно-технической информации совместно с кафе вегетарианской кухни "Вриндаван" и частным городским клубом "Дусины сказки" при поддержке этнофестиваля "Небо и Земля".

Весенний концерт Хоровой капеллы филармонии

Когда: 20 апреля, 19.00

Где: Тюменская филармония, ул.Республики, 34

Стоимость: от 300 до 500 рублей

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Друзья, в Тюмени вновь похолодало, и чтобы вы не слишком грустили, мы приготовили для вас настоящий Весенний концерт. Хоровая капелла исполнит самые яркие мировые хиты! Рок-н-ролл, джаз, номера из известнейших опер и мюзиклов, латиноамериканские мотивы помогут вам согреться.

Открытые чемпионат и первенство Тюмени по скалолазанию

Когда: с 19 по 21 апреля

Где: Легкоатлетический манеж, ул.Луначарского, 12

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Открытые чемпионат и первенство Тюмени по скалолазанию пройдут в Легкоатлетическом манеже. В них примут участие спортсмены шести возрастных групп: 2008-2009, 2006-2007, 2004-2005, 2002-2003, 2000-2001, 2003 года рождения и старше.

Торжественная церемония открытия начнется 20 апреля в 10 часов. В первый соревновательный день, 19 апреля, скалолазам предстоит сразиться в боулдеринге. Состязания пройдут с 15 часов. 20 апреля соперники сойдутся в лазании на трудность.

В заключительный день состязаний участников ждут финальные поединки в лазании на трудность и испытания на скорость. Начало соревнований в 9 часов 30 минут.

Мероприятия в Детской библиотеке имени Лагунова

Когда: 17–27 апреля

Где: Детская библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова, г. Тюмень, ул.Тульская, 4/3

Вход свободный

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Апрельская программа мероприятий Детской библиотеки имени Константина Яковлевича Лагунова будет насыщенной: мастер-классы , кинопоказы, экоурок по пошиву экомешочков, книгообменник, Всероссийская культурная акция "Библионочь – 2019" и экосуббота для всей семьи.

Подробная информация по тел.: 8(3452)35-98-42

Горячие источники базы отдыха "Верхний Бор"

Когда: ежедневно и круглосуточно

Где: 11 км Салаирского тракта, 1

Стоимость: взрослые на 3 часа пребывания в источнике — 1 300 рублей, дети до 12 лет на 3 часа пребывания и на полный день — 950 рублей, взрослые на полный день — 1 800 рублей

Категория 0+

Здесь отдыхают не только тюменцы, о круглогодичном купальном сезоне и о целебных свойствах минеральной воды в горячих источниках знают многие жители соседний городов. Оазис удовольствий расположен в уникальном уголке природы под сенью вековых сосен прямо на берегу великолепного озера Верхнее Кривое.

Здесь вы сможете отдохнуть и на время забыть о делах и проблемах повседневной жизни. С комфортом разместиться на сутки или несколько дней можно в одной из гостиниц или коттеджах "Верхнего Бора". Впрочем, и помимо источников здесь есть много предложений для развлечения.

Продолжение здесь.