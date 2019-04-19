На круглом столе в Тюмени обсудили роль СО НКО в реализации приоритетных нацпроектов

Фото пресс-службы ОНФ в Тюменской области

Круглый стол на тему "Роль СО НКО в реализации приоритетных национальных проектов и программ" состоялся в Тюмени 17 апреля в пространстве совместной работы "Точка кипения". В мероприятии приняли участие представители региональной и муниципальной власти, эксперты, представители общественных объединений и движений со всего региона, тюменского штаба ОНФ.

С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель председателя Общественной палаты Тюменской области, член Общественной палаты Российской Федерации Светлана Ярославова. Она отметила важность плотного взаимодействия коммерческих структур, общества и государства в решении социальных проблем.

Затем слово взял сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Александр Пересторонин, который затронул тему информационного освещения реализуемых на территории региона социально значимых проектов и программ. Он подробно рассказал о проводимых под эгидой ОНФ информационно-просветительских инициативах "Медиастрана" и "Мы – потомки героев".

Так, проект "Медиастрана" направлен на поддержку медиаобразования, популяризацию и повышение статуса школьных СМИ. На протяжении года в проекте приняли участие около 300 юнкоров школьных СМИ, 65 школ из 19 городов и районов юга Тюменской области. Они посещали модули интенсивного обучения по печатной, радио-, интернет- и тележурналистике, связям с общественностью. В этом году стартует новый сезон "Медиастраны", он будет доступен для всех желающих школьников региона, так как будет проходить в интернет-формате.

Информационно-просветительский проект "Мы – потомки героев" реализуется с сентября 2016 года и продолжает развиваться. Его основная цель - формирование у обучающихся гражданского самосознания, сохранение памяти о героическом прошлом своей страны и Тюменской области.

"Проект реализуется при поддержке и участии ОНФ, но при этом объединил в реализации своих задач учреждения образования, общественные, ветеранские организации, СМИ и другие информационные ресурсы, органы власти и просто неравнодушных людей. Особенность обоих проектов в том, что они несут позитивный контент, задействуют, в первую очередь, детей и подростков, вовлекают их в полезную и созидательную деятельность, формируют у подрастающего поколения уверенную, высоконравственную жизненную позицию. И большой прорыв в том, что к реализации подключаются разные структуры", - отметил Александр Пересторонин.

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Еще один яркий социальный проект, который реализуется в регионе, – это "Афиша Тюмень". На разных интернет-площадках рассказывает о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Здесь можно увидеть фото и видеоотчеты с мероприятий, анонсы, рецензии, киноновинки, новости культуры, а также принять участие в розыгрыше бесплатных билетов. Проект активно взаимодействует с учреждениями культуры, органами власти, бизнесом, продюсерскими центрами, СМИ и общественными организациями, инициативными тюменцами.

В рамках круглого стола с докладами об исполнении задач, поставленных в приоритетных национальных программах и возможности участия СО НКО в их реализации, выступили специалисты профильных органов государственной власти.

Замдиректора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков рассказал о достигнутых успехах в реализации на территории региона национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и ряда федеральных проектов по популяризации предпринимательской деятельности. О перспективах участия "третьего сектора" в реализации национального проекта "Демография" рассказала замдиректора департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина. Тему взаимодействия профильных органов власти субъекта федерации с общественностью в процессе достижения показателей нацпроекта "Демография" осветил председатель комиссии по здравоохранению Общественной палаты Тюменской области Альберт Юсупов. Обсуждали и другие актуальные темы.

Во второй части мероприятия представители СО НКО региона выступили со своими предложениями по участию совместно с отраслевыми органами власти правительства Тюменской области в осуществлении приоритетных национальных проектов, на примере уже успешно реализуемых ими социальных инициатив.

С представителями всех профильных департаментов, принимавших участие в круглом столе, была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время отдельных отраслевых встреч, в рамках которых вопросы участия конкретных НКО в реализации соответствующих их направлениям деятельности проектов и программ будут рассматриваться более детально.