В Тюменской области установлен пожароопасный сезон

С 19 апреля пожароопасный сезон в лесах устанавливается на территории 19 муниципальных районов Тюменской области. Соответствующее постановление подписали накануне в региональном правительстве.
Пожароопасный сезон вводится в Абатском, Армизонском, Аромашевском, Бердюжском, Викуловском, Исетском, Ишимском, Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Сорокинском, Тюменском, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском, Ярковском муниципальных районах, а также в Заводоуковском и Голышмановском городских округах.
Как сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области, на территориях Вагайского, Тобольского и Уватского районов пожароопасный сезон в лесах будет установлен с 26 апреля 2019 года.
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