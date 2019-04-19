В Тюменской области установлен пожароопасный сезон

С 19 апреля пожароопасный сезон в лесах устанавливается на территории 19 муниципальных районов Тюменской области. Соответствующее постановление подписали накануне в региональном правительстве.

Пожароопасный сезон вводится в Абатском, Армизонском, Аромашевском, Бердюжском, Викуловском, Исетском, Ишимском, Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Сорокинском, Тюменском, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском, Ярковском муниципальных районах, а также в Заводоуковском и Голышмановском городских округах.

Как сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области, на территориях Вагайского, Тобольского и Уватского районов пожароопасный сезон в лесах будет установлен с 26 апреля 2019 года.