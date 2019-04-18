Тюменцы выберут лучшие клиники области

Фото - https://pixabay.com

Федеральный проект "Клиника года" поможет сделать сферу здравоохранения более открытой и понятной для каждого жителя, надеются организаторы. Конкурс направлен на повышение престижа профессии врача и всех, кто связан с системой здравоохранения. В нем участвуют государственные и частные организации, каждая представлена не более чем в трех номинациях.

"Конкурс позволит тюменцам больше узнать о клиниках города и их возможностях, о новых методах диагностики и лечения различных заболеваний. А для медицинских организаций он станет хорошим стимулом к повышению качества услуг и развитию сервиса", – считает депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.

"Появление такого проекта говорит о значимости общественного мнения для лечебных учреждений – как государственных, так и частных. Понятно, что в голосовании участвуют далеко не все, кто хотел бы высказать свою точку зрения, но в любом случае этот проект даст представление о ситуации и тенденциях на тюменском рынке медицинских услуг", – считает руководитель Клиники семейной остеопатии Игорь Аптекарь.

"Обеспечению качества медицинской помощи в настоящее время во всем мире придается большое значение. Удовлетворенность пациентов – безусловно, один из важнейших показателей. Проект "Клиника года" позволяет тюменским медицинским учреждениям продемонстрировать свои возможности, стимулирует их к профессиональному росту и повышению качества предоставляемых услуг", – отметил главный врач ГБУЗ ТО "Госпиталь для ветеранов войн" Альберт Юсупов.

"Мы рады, что появился еще один способ получить обратную связь от наших пациентов, – сказала главный врач стоматологии "Доктор Альбус" Ольга Фролкина. – Будем признательны тюменцам за поддержку, а также за предложения, которые помогут нам в полной мере учитывать потребности горожан и будут способствовать дальнейшему развитию клиники".

Голосовать за участников проекта "Клиника года – 2019" можно ежедневно до 10 июня, авторизовавшись любым предложенным способом на странице конкурса. Итоги будут подведены 12 июня, в преддверии Дня медработника.