Прогнозы: вода в Туре этой весной может подняться до 7 метров

Фото - Центр ГИМС МЧС России по Тюменской области

По прогнозу тюменского центра Гидрометеорологии максимальный подъем воды в реке Туре на 2019 год прогнозируется в районе 7 метров. Об этом депутатам городской думы на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению сообщил и.о. директора департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени Виталий Флянц.

Все гидротехнические сооружения проверены и замечаний к ним нет. Готовность городских служб к паводку проверены в ходе учений МЧС на улице Береговой. В зоне предполагаемого подтопления проживает 13 тысяч человек, отметил чиновник.

Заместитель председателя комиссии Альбина Селезнева поинтересовалась, будет ли в этом году подтоплен район Лесобазы и получила отрицательный ответ.

Член комиссии с правом совещательного голоса председатель ТОС ДОК "Красный Октябрь" Татьяна Кобыльникова спросила о техническом состоянии дамбы в ее районе, который 1979 году был полностью затоплен.

Несмотря на то, что состояние дамбы не вызывает у специалистов беспокойства, председатель комиссии Степан Киричук попросил заместителя главы города, и.о. начальника департамента безопасности жизнедеятельности и руководителя Калининской управы лично побывать на дамбе и убедиться в ее надежности, сообщили в пресс-службе гордумы.

Уровень воды в реке Тура по гидропосту в Тюмени на 17 апреля был равен 473 см над нулем поста. С 16 апреля он повысился на 22 см.