"Деловая Россия" приглашает тюменцев на благотворительный концерт

24 апреля в Тюмени на сцене ДК "Нефтяник" пройдет II благотворительный концерт "Деловая Россия. Шаг на сцену" с участием известных предпринимателей и общественных деятелей Тюмени. Собранные на мероприятии средства пойдут на благотворительные цели.

Под руководством заслуженного тренера России, режиссера Алексея Литвинова и режиссера-постановщика масштабных мероприятий Елены Закалюкиной непрофессиональные артисты создадут номера, которые лягут в основу концертной программы "Как в кино".

Все номера концерта - коллаборация талантливых представителей делового сообщества и всемирно известных творческих коллективов:

- чемпионов мира и Европы ансамбля формэйшн "Вера",

- ансамбля народного танца "Юность Сибири",

- известного исполнителя Михаила Шепеленко,

- талантливой исполнительницы Елены Нагоричной,

- джазового оркестра "Золотая труба",

- группы KOSMOS,

- цирковой студии "Икар",

- Тюменский ансамбль народных инструментов

- студии La Neyla Dance Studio и другие.

В концерте примут участие Лариса Невидайло, Николай Руссу, Сергей Осинцев, Анна Харченко, Николай Когошвили, Юлия Васильева, Виктор и Ольга Романенко, Екатерина Юрочкина, Ольга Малышкина, Дмитрий Харченко, Жанна Матвеева, Юрий Бухер, Ирина Косогорова, Анна Иванова, Ольга Калюжная, Татьяна Ярославцева, Светлана Худякова, Наталья Кудина, Елена Самойлова, Ольга Михайлова и многие другие.

Организатором концерта является Тюменское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". По итогам проведения первого благотворительного концерта в 2018 году были собраны денежные средства в размере 460 тысяч рублей и переданы в Тюменское региональное отделение "Российского детского фонда".

Больше информации о мероприятии можно найти на официальном сайте проекта.