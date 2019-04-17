В Тюмени открылся областной фестиваль народных промыслов и ремесел

Выставка мастеров в Музейном комплексе имени Словцова открылась в рамках первого областного фестиваля-конкурса народных промыслов и ремесел.

На выставке представлены более трехсот работ в направлениях художественная обработка дерева, художественная обработка металла, традиционное валяние, традиционная народная кукла, лоскутное шитье, художественное ручное ткачество, урало-сибирская роспись, традиционная вышивка, гончарные и керамические изделия.

Выставка открыта для посетителей со вторника по воскресенье с 13 до 18 часов. С 3 по 5 мая в рамках фестиваля-конкурса в музее пройдут концертные выступления, круглый стол по вопросам тенденций развития народных ремесел, а также лекции о ремеслах, исторически укрепившихся в нашем регионе.