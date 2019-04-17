Тюменцев приглашают на пасхальный мастер-класс

Бесплатный мастер-класс стартует в ТРЦ "Тюмень Сити Молл" (Тимофея Чаркова, 60) в "Ручном Zоопарке" 27 апреля в 15:00. Увлекательный урок под названием "Пасхальный дар" состоится в рамках проекта "Семейные выходные".

Пасху отмечают не только православные верующие: люди светские, далекие от религии тоже с удовольствием в этот день лакомятся куличами, ходят в гости и радуются весне. Для многих этот праздник - еще один повод встретиться с друзьями, сказать им добрые слова. Не секрет, что Пасха давно стала всенародным праздником в России.

А ведь ходить в гости без подарка не принято, купить что-то в магазине — уже так банально и не интересно. Удивить друзей и близких можно сувениром, сделанным своими руками.

Семейная мастерская "Пасхальный дар" и мастерица Людмила Лукина приглашают всех желающих собственноручно смастерить забавные игрушки, которые поднимут настроение всем, кому посчастливиться подержать их в руках. Ведь они - особенные, потому что будут единственными в своем роде.