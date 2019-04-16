В Тюмени соберутся социальные предприниматели Урала

Первый в Уральском федеральном округе слет социальных предпринимателей "СоциоДрайв-2019" состоится в Тюмени 30 мая. Слет приурочен к 75-летию образования Тюменской области.

К участию в нем приглашаются представители бизнес-сообщества, социальные предприниматели и социально ориентированные НКО из регионов УрФО, представители органов власти, общественности, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и социально ориентированных НКО.

Программа слета включает ключевые тематические блоки "Социальные бренды", "Социальные тренды" и "Социальные драйверы". Участников слета ждет нетворкинг-сессия, панельная дискуссия, кластерная сессия для лидеров социальных проектов, площадка для представителей власти по обмену управленческими решениями в сфере развития социального предпринимательства. Лучшие практики и технологии будут представлены на выставке "СоциоБРЕНД-2019".