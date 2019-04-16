Тобольский музей подготовил насыщенную программу для "Библионочи-2019"

Жителям и гостям города представится возможность провести "Библионочь" в музее уникальных книг и редких изданий. Открытие состоится 19 апреля в 18:00. Тобольский музей-заповедник приглашает гостей всех возрастов стать участниками масштабной Всероссийской акции в поддержку чтения.

Для всех книгочеев и книголюбов, любителей истории и познавательного досуга музей уникальных книг и редких изданий — Научная библиотека подготовил увлекательную программу, в рамках которой пройдут презентации и встречи, мастер-классы и выставки.

Специальный гость "Библионочи" — известный тобольский краевед, педагог, автор научных работ, писатель Татьяна Солодова.

Мероприятия стартуют в 18:00 и завершатся ровно в полночь. Всех желающих ждут по адресу: Красная площадь, 5 ст. 2. Телефон для справок: 8 (3456) 22-37-13.