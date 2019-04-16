"Афиша Тюмень" разыгрывает билеты в театры города

Проект "Афиша Тюмень" в своих социальных сетях разыгрывает билеты на спектакли Тюменского драматического театра и "Ангажемента". Каждый из победителей розыгрыша получит билеты на две персоны.

Для участия в конкурсе надо быть подписчиком группы @afisha_kto, отметить лайком публикацию о розыгрыше. Кроме того, под сообщением о конкурсе надо будет выделить трех разных друзей. Количество комментариев не ограничено, чем их больше, тем выше шансы на успех. Победителей 19 апреля выберет генератор случайных чисел.

Двум победителям достанутся билеты на спектакль "Три товарища" по мотивам знаменитого романа Эриха Марии Ремарка, который пройдет 20 апреля в 18:00. Еще один счастливый обладатель пригласительного на две персоны отправится на спектакль "Призраки". Действие состоится 21 апреля в 18:00.

В группе во ВКонтакте Афиша Тюмень | КтоКуда72 объявила розыгрыш билетов на спектакли в театр "Ангажемент". Два победителя получат пригласительные на две персоны. Чтобы принять участие в конкурсе, надо вступить в группу Афиша Тюмень | КтоКуда72, сделать репост этой записи! Разместить под записями у себя на стене и в группе комментарий, содержащий не менее трех слов. Первый победитель получит билеты на спектакль "Зойкина квартира", который пройдет 20 апреля в 18:00. Другой – днем позже посетит спектакль "Река возвращается". Имена победителей станут известны 19 апреля. Их выберет специальное приложение. Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке.