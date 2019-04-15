В Тюмени объявят победителей премии tmn "Человек года — 2018"

18 апреля в Тюмени пройдет торжественная церемония вручения Премии tmn "Человек года — 2018", где будут объявлены победители в 17 номинациях. Главная интрига — кто же станет "Человеком года-2018"?

Редакция делового журнала tmn проводит премию с 2012 года. Среди номинантов седьмой ежегодной премии tmn "Человек года" 45 персон и 35 тюменских компаний и бизнес-событий 2018 года.

На протяжении 2018 года в Тюмени произошло множество событий, среди которых: выборы главы Тюменской области и выборы главы администрации города Тюмени, открытие самого крупного завода в России по переработке отходов — мощность 350 тыс.тонн в год (90 тонн/час), открытие самого крупного аквапарка в России, окончание строительства Тюменской кольцевой автомобильной дороги, завершение строительства и открытие сухого фонтана на площади 400-летия Тюмени, с 22 по 25 марта в Тюмени прошел финальный этап Кубка мира по биатлону на базе "Жемчужина Сибири".

Эти многие другие важные для города события и проекты – результат работы конкретных людей, предпринимателей и общественных деятелей, которые формируют будущее региона и области. За семь лет на премию номинировались более 350 представителей тюменского бизнес-сообщества.

Обладателями статуса "Человек года" уже становились Николай Руссу (2012, 2017), Владимир Шевчик (2013), Владимир Якушев (2014), Геннадий Лисовиченко (2015), Альберт Суфианов (2016).

На звание "Человека года — 2018" номинированы:

Алексей Салмин — президент ГК "Автоград", депутат Тюменской областной думы.

Дмитрий Горицкий — член совета директоров Запсибкомбанка, депутат Тюменской областной думы.

Владимир Якушев — министр строительства и ЖКХ РФ, губернатор Тюменской области в период с 2005 по 2018 год.

Владимир Шевчик — председатель совета директоров "Сибинтел-холдинга".

Кроме главной номинации "Человек года", в премии 2018 года еще 16 номинаций, в которых будут выбраны самые талантливые предприниматели и руководители, а также громкие бизнес-проекты и яркие события 2018 года.

С полным списком номинантов вы можете ознакомиться по ссылке. Итоги премии будут опубликованы в свежем номере журнала tmn и на портале http://1tmn.ru/.