В мае тюменцы смогут устроить себе небольшие каникулы

В мае тюменцев ждут длинные праздники: в первые две недели в общей сложности наберется лишь пять рабочих дней.

Начнутся мини-каникулы уже в апреле: 30 числа будет короткий предпраздничный день. Первые пять дней мая тюменцы будут отдыхать, итого на неделе два рабочих дня и пять выходных.

После этого горожане на три дня выйдут на работу, а с 9 мая по 12 мая снова будут отдыхать. Такие майские "каникулы" стали возможным благодаря нескольким переносам. Так, праздничные 5 и 6 мая выпали на выходные, поэтому их перенесли на 2 и 3 мая.

Третью, четвертую и пятую трудовую неделю в мае 2019 года нужно будет работать в полном объеме, следующий "внеплановый" выходной будет 12 июня, в День России, пишет "АиФ в Западной Сибири".

Всего за май работники частных и государственных учреждений должны отработать: 143 часа при сорокачасовой рабочей неделе, 128.6 часов при тридцатишестичасовой рабочей неделе, 85.5 часов при трудовой неделе, длящейся 24 часа.