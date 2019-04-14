Тюменские экологи и предприниматели выступают за создание перерабатывающих производств

Тюменский общественный совет партийного проекта "Чистая страна" на следующем заседании планирует обсудить создание местных перерабатывающих производств в регионе. Эксперты проработают вопрос с переработчиками и теми, кто желает заниматься этим направлением.

Как рассказала председатель Общественного совета, один из руководителей Ассоциации производителей стеклянной тары Елена Острягина, в Тюменской области дефицит переработчиков сырья, которые имеют свои производства в регоине.

"Есть заводы, которые перерабатывают бумагу, пластик, металл, но сейчас Тюменское экологическое объединение (ТЭО) выставляет гораздо больше вторички, чем способны взять для дальнейшей обработки местные предприятия. С появлением мусоросортировочного завода появилась необходимость в создании собственных перерабатывающих производств. Здесь мы получаем двойной эффект: решаем экологические проблемы и способствует созданию новых рабочих мест", - прокомментировала эксперт.

По мнению Острягиной, есть положительные примеры, которые можно брать за основу, но нельзя за один год преодолеть путь, на который в других странах ушли десятилетия. Задача на сегодня – перенимать опыт и адаптировать под собственные условия, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.