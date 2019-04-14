В Тюменской области стартуют Дни чувашской культуры

Ю.А. Зайцев «АКАТУЙ», источник: http://enc.cap.ru

Жителей Тюменской области больше узнают о чувашской культуре. Концерты, спектакли, выставки и уроки чувашского языка в школах пройдут в регионе с 15 по 26 апреля.

Ежегодный цикл мероприятий, посвященный чувашской культуре, носит название "С верой в Россию, с любовью к Чувашии". В рамках Дней культуры в Тюменскую область приедет с гастролями Чувашский драматический театр, подключатся к творческим мероприятиям и тюменские коллективы.

Вице-президент ассоциации "Таван" Любовь Павлова напомнила, что поселения чувашей есть во многих населенных пунктах Тюменской области: в Заводоуковске, Аромашево, под Тобольском, в селе Горьковка под Тюменью и других. Действует множество творческих коллективов: самому старейшему коллективу в июне будет 30 лет. Все тесно общаются между собой.

Часто для выступлений коллективов ассоциация "Таван" помогают создавать национальные наряды. Для этого тюменские чуваши сотрудничают с представителями Республики Чувашия, пишет ИА "Тюменская линия".

"Недавно отшили костюмы детскому коллективу в Нижнетавдинском районе. Помогали студентам Тюменского института культуры создать коллекции, которые они показывали на мероприятии "Мост дружбы" в Тюмени. Комитет по делам национальностей Тюменской области активно работает в этом направлении", – подчеркнула Любовь Павлова.

Как на любом своем празднике, чуваши угостят национальными блюдами. Поставят на стол шурпе – национальный суп из баранины с потрохами, накормят пирогом с сырым картофелем, напоют напитком, который чуваши-переселенцы, как и на Родине, варили в Тюменской области.

Познакомиться традициями чувашского народа можно будет в областном Центре чувашской культуры (г. Тюмень, ул. Энергетиков, 44а). 15 апреля в 14 часов здесь откроется книжная выставка, посвященная 120-летию со дня рождения чувашского поэта Михаила Сеспели, а также экспозиция чувашских национальных костюмов.