В техникумах и колледжах Тюменской области станет больше бюджетников

Более 9,2 тысячи выпускников 9 и 11 классов Тюменской области в этом году смогут поступить на бюджетные места в системе среднего профессионального образования (СПО). По сравнению с прошлым годом это на 1000 мест больше, пишет "Вслух.ру".

Прием абитуриентов объявлен в 17 техникумах и колледжах, а также в отделениях СПО Тюменского индустриального университета, Тюменского государственного университета и Тюменского государственного института культуры. Об этом "Вслух.ру" сообщили в областном департаменте образования и науки.

Половина выпускников юга области живет в Тюмени, поэтому в областном центре предусмотрено 5,3 тысячи мест в СПО. В Тобольске - 1565 мест, в Ишиме с прилегающими территориями - 900 мест, в Заводоуковске - 350 мест, в Ялуторовске - 450 мест, остальные места для обучения находятся в отделениях техникумов, расположенных в сельской местности.

В вузах региона выделено 4500 бюджетных мест, большая часть которых также находится в Тюмени.