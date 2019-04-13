Фонд "Возрождение Тобольска" подарил ценную коллекцию Государственной библиотеке Югры

Фото: Минкультуры России

Фонд "Возрождение Тобольска" преподнес в дар к 85-летнему юбилею Государственной библиотеке Югры коллекцию современной печатной графики Государственного художественного музея - 236 произведений российских художников, авторов из ближнего и дальнего зарубежья.

Как пише т"Тюменская область сегодня", это целая выставка уникальных книг фонда, среди них и новые издания. К примеру, книга сибирского писателя Михаила Тарковского с иллюстрациями художника Владимира Горбатова.

Помимо выпусков альманаха "Тобольск и вся Сибирь" библиотеке преподнесены 11 тетрадей стихов поэта Дмитрия Мизгулина, книга "Доверяя душе" с иллюстрациями Александра Шибанова. Также были подарены два альбома художников – Александра Бакулевского и знаменитого путешественника Федора Конюхова.

Аркадий Елфимов вручил благодарственные послания директору Государственной библиотеки Югры Ольге Павловой, писателю Сергею Козлову, жизнь которого связана как с Югрой, так и с Тюменью, директору Дома-музея художника Владимира Игошева - Надежде Сухоруковой.