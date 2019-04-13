Тюменские чтецы выступят на конкурс "Живая классика" в "Артеке"

Фото: конкурс "Живая классика" в Инстаграме

Тюменские школьники Дмитрий Деревенский, Мирослава Жилина и Вадим Поляков, победившие в региональном этапе конкурса чтецов "Живая классика", выступят на всероссийском этапе, который пройдет в международном детском центре "Артек" в мае, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области.

Ученик 10 класса гимназии имени Н.Д. Лицмана г. Тобольска Дмитрий Деревенский прочтет наизусть размышления о поэзии "Поэтика" Федерико Гарсиа Лорки, восьмиклассница тюменской школы №15 Милослава Жилина – отрывок из произведения "Тобол: много званых" Алексея Иванова, ученик 5 класса Каменской школы Тюменского района Вадим Поляков - фрагмент "Слепой лошади" Константина Ушинского.

Ребята прошли строгий отбор и уже стали лучшими среди 80 юных чтецов из 26 муниципалитетов региона. Оценивало их выступления жюри, в состав которого вошли главный режиссер Тюменского театра кукол, заслуженный артист России, почетный работник культуры и искусств Тюменской области Сергей Грязнов, преподаватель классической режиссуры и актерского мастерства Тюменского государственного института культуры, заместитель директора по творческой деятельности ДК "Нефтяник им. В.И. Муравленко" Екатерина Дергачева, учитель русского языка и литературы гимназии № 16 Тюмени, заслуженный учитель России Марианна Чуйкова.

К слову, готовить ребят к всероссийскому этапу конкурса будут известные артисты и деятели культуры Тюменской области.

В "Артеке" победители региональных туров "Живой классики" будут бороться за право выступить на Красной площади.