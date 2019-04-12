Куда сходить с детьми в Тюмени 13 и 14 апреля

Фото: Афиша Тюмень | КтоКуда72

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет вашему вниманию Топ мероприятий на эти выходные для всей семьи! Желаем вам чудесно отдохнуть.

Волейбол "Тюмень" - "Искра" (Одинцово)

Когда: 13 и 14 апреля в 16:00

Где: СК "Здоровье", ул.Газовиков, 11

Бесплатно!

6+

В ближайшие выходные тюменская мужская волейбольная команда "Тюмень" сыграет с командой "Искра" из Одинцово. Матчи состоятся в спортивном комплексе "Здоровье". Давайте поддержим наших крутых тюменских ребят!

Мастер-класс "Нейрографика"

Когда:13 апреля (суббота) в 16:00

Где: Тайм-кафе "Пятый угол"| Тюмень , ул. Республики 5а

Цена: 800р.

Телефон для записи: 46-84-09

Нейрографика — новый творческий метод трансформации мира, как утверждает создатель этого метода. Эта методика привлекательна для нас как способ решения внутренних задач.

Нейрографика – прежде всего рисование, которое не требует от нас никаких навыков! Будем рисовать своим мышлением, сознанием. Этот метод творческий и связан с рисованием и цвето- и арт-терапией.

Ежегодные Соревнования по плаванию Кубок ТИУ среди детей

Когда:13 апреля в 14:00

Где: ул.Луначарского 2/5, СОЦ "Зодчий"

Вход на трибуны для зрителей свободный!

6+

В соревнованиях примут участие спортсмены возрастных групп: 2001-2004 г.р.; 2005-2007 г.р.; 2008 г.р. и моложе.

Виды программ:

- 50 м вольный стиль (девушки, юноши);

- 50 м на спине (девушки, юноши);

- 50 м брасс (девушки, юноши);

- 50 м баттерфляй (девушки, юноши).

Музейный урок "ПОЕХАЛИ!"

Когда: 13 апреля в 14:00, 14 апреля в 13:00

Где: Исторический парк "Россия – моя история", Орджоникидзе, 47;

Стоимость: 100 рублей

6+

На музейном уроке ребята познакомятся с историей освоения космического пространства, развития и совершенствования конструкций космических кораблей. А в завершении урока выполнят сувенир в форме ракеты.

Запись по тел.: +7(3452) 68-11-11.

Драматический спектакль "Семейные истории"

Когда: 13 апреля в 16:20

Где: Концертный зал СОК "Зодчий", ул.Луначарского 2, корп.5

Вход свободный.

12+

"Семейные истории" - спектакль по мотивам пьесы Биляны Срблянович, перевод с сербского Сергея Гирина.

Оргкомитет: 8-908-8-705-785; 8-904-4-950-839.

ФК "Тюмень" - "Авангард" (Курск)

Когда: 13 апреля

Где: стадион "Геолог", ул.Коммуны, 22

Цена: 200 - 400 рублей

6+

ОЛИМП-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2018/19. Очередной матч состоится на стадионе "Геолог" 13 апреля. ФК "Тюмень" сыграет с командой "Авангард" из Курска.

Подробности и продолжение здесь.