Куда сходить с детьми в Тюмени 13 и 14 апреля

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет вашему вниманию Топ мероприятий на эти выходные для всей семьи! Желаем вам чудесно отдохнуть.
Волейбол "Тюмень" - "Искра" (Одинцово)
Когда: 13 и 14 апреля в 16:00
Где: СК "Здоровье", ул.Газовиков, 11
Бесплатно!
6+
В ближайшие выходные тюменская мужская волейбольная команда "Тюмень" сыграет с командой "Искра" из Одинцово. Матчи состоятся в спортивном комплексе "Здоровье". Давайте поддержим наших крутых тюменских ребят!
Мастер-класс "Нейрографика"
Когда:13 апреля (суббота) в 16:00
Где: Тайм-кафе "Пятый угол"| Тюмень , ул. Республики 5а
Цена: 800р.
Телефон для записи: 46-84-09
Нейрографика — новый творческий метод трансформации мира, как утверждает создатель этого метода. Эта методика привлекательна для нас как способ решения внутренних задач.
Нейрографика – прежде всего рисование, которое не требует от нас никаких навыков! Будем рисовать своим мышлением, сознанием. Этот метод творческий и связан с рисованием и цвето- и арт-терапией.
Ежегодные Соревнования по плаванию Кубок ТИУ среди детей
Когда:13 апреля в 14:00
Где: ул.Луначарского 2/5, СОЦ "Зодчий"
Вход на трибуны для зрителей свободный!
6+
В соревнованиях примут участие спортсмены возрастных групп: 2001-2004 г.р.; 2005-2007 г.р.; 2008 г.р. и моложе.
Виды программ:
- 50 м вольный стиль (девушки, юноши);
- 50 м на спине (девушки, юноши);
- 50 м брасс (девушки, юноши);
- 50 м баттерфляй (девушки, юноши).
Музейный урок "ПОЕХАЛИ!"
Когда: 13 апреля в 14:00, 14 апреля в 13:00
Где: Исторический парк "Россия – моя история", Орджоникидзе, 47;
Стоимость: 100 рублей
6+
На музейном уроке ребята познакомятся с историей освоения космического пространства, развития и совершенствования конструкций космических кораблей. А в завершении урока выполнят сувенир в форме ракеты.
Запись по тел.: +7(3452) 68-11-11.
Драматический спектакль "Семейные истории"
Когда: 13 апреля в 16:20
Где: Концертный зал СОК "Зодчий", ул.Луначарского 2, корп.5
Вход свободный.
12+
"Семейные истории" - спектакль по мотивам пьесы Биляны Срблянович, перевод с сербского Сергея Гирина.
Оргкомитет: 8-908-8-705-785; 8-904-4-950-839.
ФК "Тюмень" - "Авангард" (Курск)
Когда: 13 апреля
Где: стадион "Геолог", ул.Коммуны, 22
Цена: 200 - 400 рублей
6+
ОЛИМП-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2018/19. Очередной матч состоится на стадионе "Геолог" 13 апреля. ФК "Тюмень" сыграет с командой "Авангард" из Курска.
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