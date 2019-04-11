Запсибкомбанк ждет клиентов на выставке "День застройщиков Тюмени"

16:27 11 апреля 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Запсибкомбанк

Запсибкомбанк участвует в специализированной выставке "День застройщиков Тюмени".

В рамках мероприятия жители города получат уникальную возможность за 1 день решить главные имущественные вопросы: подобрать квартиру у крупнейших застройщиков региона, а также проконсультироваться со специалистами банка по условиям кредитных программ и подать  заявку  на ипотеку. Сотрудники Запсибкомбанка расскажут о специальных предложениях ипотечного кредитования, а каждого клиента, который подаст заявку, ждет полезный сувенир от банка.

"Сейчас приобрести свое жилье от застройщика в ипотеку – просто. Благодаря выстроенным отношениям практически со всеми застройщиками города наши специалисты помогут оформить сделку максимально комфортно, а разнообразие кредитных программ банка позволит подобрать наиболее подходящий для клиента вариант. Особое внимание рекомендуем обратить на специальные программы банка с крупнейшими застройщиками Тюмени", – прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".

Ждем вас 13 апреля с 10:00 до 18:00 на третьем этаже ТЦ "Галерея Вояж" по адресу: ул. Герцена, 94.

Теги: Запсибкомбанк , застройщики , ипотечное кредитование
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2019