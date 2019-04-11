Запсибкомбанк ждет клиентов на выставке "День застройщиков Тюмени"

Запсибкомбанк

Запсибкомбанк участвует в специализированной выставке "День застройщиков Тюмени".

В рамках мероприятия жители города получат уникальную возможность за 1 день решить главные имущественные вопросы: подобрать квартиру у крупнейших застройщиков региона, а также проконсультироваться со специалистами банка по условиям кредитных программ и подать заявку на ипотеку. Сотрудники Запсибкомбанка расскажут о специальных предложениях ипотечного кредитования, а каждого клиента, который подаст заявку, ждет полезный сувенир от банка.

"Сейчас приобрести свое жилье от застройщика в ипотеку – просто. Благодаря выстроенным отношениям практически со всеми застройщиками города наши специалисты помогут оформить сделку максимально комфортно, а разнообразие кредитных программ банка позволит подобрать наиболее подходящий для клиента вариант. Особое внимание рекомендуем обратить на специальные программы банка с крупнейшими застройщиками Тюмени", – прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".

Ждем вас 13 апреля с 10:00 до 18:00 на третьем этаже ТЦ "Галерея Вояж" по адресу: ул. Герцена, 94.