В Тюмени представили клубный дом Vivaldi

На этой неделе в Тюмени прошла первая публичная презентация недвижимости нового формата — Сибинтел-Холдинг представил клубный дом Vivaldi с апартаментами бизнес-класса.

Сибинтел-Холдингу не привыкать быть первым в различных сегментах — первый торгово-развлекательный центр, первый деловой дом класса "А", первый аквапарк, первый жилой комплекс бизнес-класса…

На круглом столе-презентации представители девелоперского направления компании раскрыли все точки над i, представив концепцию клубного дома и ответив на вопросы участников — представителей риэлторского сообщества и СМИ.

Клубный дом Vivaldi удачно расположен в историческом центре Тюмени (500 м до правительства области, 200 м до набережной), спроектирован в западно-европейском стиле и представляет собой два 9-этажных здания. Для размещения торговых площадей и офисных помещений предлагаются два нижних этажа, а на тех, что выше, можно жить в самых комфортных условиях, посвящая свое время самому главному.

Как рассказал генеральный директор АО "Инвест-Трейд" Вячеслав Травин, предлагаемые покупателям апартаменты юридически относятся к нежилым помещениям, но ни в чем не уступают привычным квартирам. "Приобретая их в собственность, можно получить временную регистрацию на проживание до 5 лет, это гарантирует в полном объеме все права, которые дает прописка в Тюмени — доступны ближайшие учебные заведения для детей, поликлиники и больницы. Ее также можно подарить, продать, арендовать, как и любую другую недвижимость.

Как пояснила руководитель проекта "Вивальди" Елена Егорова, сегодня покупателям предлагаются 139 апартаментов в десяти вариантах планировок. В среднем их площадь составляет от 24 квадратных метров – это студии, большие студии и однокомнатные апартаменты. "Не секрет, что перепланировка жилых помещений занимает много времени и затрат, в нашем проекте этого можно избежать. Статус апартаментов позволяет, по желанию покупателя, легко объединить их до площади 200 квадратных метров. Например, на девятом этаже у нас уже есть готовое решение – апартаменты площадью 102 квадратных метра, которые ждут своего счастливого обладателя", — рассказала Елена Егорова.

Для комфортного проживания владельцев апартаментов обустроены наземная парковка, подземный паркинг, организована круглосуточная сервисная служба. "Мы достаточно четко представляем себе потенциального покупателя апартаментов в клубном доме", —подчеркнула Елена Егорова. — Это топ-менеджмент компаний нефтегазового комплекса, бизнесмены и предприниматели, молодые семейные пары. Это те, для кого рабочие интересы выше личных, но уровень комфорта тоже важен".

Отметим, что проект получился достаточно энергоэффективным, при строительстве использованы все новейшие энергосберегающие технологии и инфраструктурные решения, в частности, за тепло будет отвечать собственная газовая котельная. Как подчеркнул Андрей Бабин, технический директор Сибинтел-Холдинга, "благодаря использованию энергоэффективных технологий на данном объекте тариф на отопление будет почти в два раза меньше общегородского, и в целом коммунальные расходы на содержание апартамента, по подсчетам, оказываются ниже на 20–25%, чем при проживании в стандартной квартире такой же площади".

Клубный дом "Вивальди" будет введен в эксплуатацию уже эти летом и офис продаж готов открыто, подробно рассказать о новом привлекательном формате недвижимости, показать апартаменты и ответить на все вопросы.