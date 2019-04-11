Топ мероприятий на 12–14 апреля в Тюмени

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет ТОП мероприятий на ближайший уикенд. Жителей и гостей города ожидает множество спектаклей, концертов и космических вечеринок. Подробности - в обзоре.
Развлечения в рамках студенческой весны в МТЦ "Космос"
В пятницу тебя ждёт вечеринка в стиле 90-х – машина времени, которая перенесёт всех в молодость. В субботу — "Импровизация", самое комедийное шоу фестиваля. В нём нет сценария и всё, происходящее на сцене, придумывается участниками на ходу. Тебе предстоит оказаться в самых странных ситуациях — и выбраться из них с юмором. А в воскресенье — "Игры разума": соревнуйся в логических играх с экспертами, участвуй в интеллектуальном казино и увеличивай свой капитал, чтобы выиграть.
Oscar Shorts: Номинанты Оскар-2019
Лучшие картины минувшего года из номинаций Оскар -2019 - "Лучший Короткометражный фильм" и "Лучший короткометражный анимационный фильм".
Тебе предстоит познакомиться с Красной Шапочкой и Белоснежкой из мультфильма "Тошнотворные стишки" и узнать, как всё происходило в их сказках на самом деле; посмеяться над лягушкой из "Вечеринки в саду", поразмышлять о философии с героем "Пустого пространства". А лучшей короткометражной картиной, которая в итоге унесла заветную статуэтку, стала трогательная история "Молчаливый ребёнок".
Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.
Когда: с 11 по 14 апреля в 20:00
Где: Fabric bar (ул. Молодежная, 74/4, этаж 2)
Стоимость: 200 — 300 рублей
Игротека от магазина "Мосигра"
Множество самых разнообразных настолок — к твоим услугам. А опытные ребята из "Мосигры" с удовольствием объяснят правила незнакомых игрушек. Приходи зарядиться отличным настроением в пятницу вечером или перед трудовой неделей, поесть вкуснейшую пиццу и просто приятно провести вечер.
Когда: по пятницам с 18:00 до 21:00, по воскресеньям с 15:00 до 18:00
Где: "Додо Пицца" (в пятницу — ТРЦ "Гудвин", в воскресенье — ул. Кирова, 23)
Участие бесплатно!
Музейный урок "ПОЕХАЛИ!"
На музейном уроке ребята познакомятся с историей освоения космического пространства, развития и совершенствования конструкций космических кораблей. А в завершении урока выполнят сувенир в форме ракеты. Требуется запись по телефону: 68-11-11.
Когда: 12 апреля в 13:00, 13 апреля в 14:00, 14 апреля в 13:00
Где: исторический парк "Россия – моя история" (ул. Орджоникидзе, 47)
Стоимость: 150 рублей
Интерактивная программа "Освоение космоса"
Программа позволит ее участникам узнать о первом полете в космос, о биографии знаменитого космонавта Ю.А. Гагарина. В процессе мероприятия участники будут выполнять ряд творческих и интересных заданий, направленных на закрепление темы. Завершением станет интеллектуальная игра. Принимаются заявки групп от 10 человек. Подробности и запись по телефону: 68-11-11. Категория 10+
Когда: 12 апреля в 16:00; 14 апреля в 14:00
Где: исторический парк "Россия – моя история" (Орджоникидзе, 47)
Стоимость: 200 рублей с человека
Практический курс "Лучшее из Mini MBA. Управление компанией для руководителя"
Преподаватель курса бизнес-тренер, автор уникальных разработок в области управления Сергей Трушкин (Москва) рассмотрит такие вопросы как "Качественные системы управления":
• Функции менеджера
• Система управления. Инструменты управления
• Критерии качества системы управления
• Стратегия. Тактика. Операции
• Формы управления и организационные структуры
• Управление сложностью и визуальный менеджмент
• Жизненный цикл объекта управления,
а также "Процессы. Высокая эффективность"
• Бизнес модель
• Ключевые процессы, виды деятельности
• Регламентация и описание бизнес процессов
• Контроль и изменения бизнес процессов
• Оптимизация бизнес процессов
• Перспективные технологии автоматизации процессов
Когда: 12, 13 и 14 апреля
Подробная информация и регистрация по телефону: +7 (3452) 53 13 29
Спектакль "Поместье ворона"
Это мистический детектив и, одновременно, черная комедия, смешная и пугающая. Инспектор Раффинг попадает в поместье семьи Рейвенскрофт где расследует внезапную и загадочную смерть Патрика Рорка. Расследование идет через немыслимый лабиринт противоречивых версий смерти и не даст вам возможности предвидеть развязку преступления. Тебя будут дразнить, сбивать с толку, соблазнять, пугать и вести к темной встрече с правдой, а может и чем-то еще более загадочным.
Когда: 12 апреля в 19:00
Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)
Стоимость: 250 — 450 рублей
Ночной концерт "Ночи в садах Испании"
"Ночи в садах Испании" – одна из вершин творчества испанского композитора де Фальи. В этой музыке полно и глубоко выражены и поэзия испанской природы, и лирический строй испанской души.
Когда: 12 апреля в 22:00
Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)
Стоимость: 400 — 800 рублей
Friday Night Magic (FNM)
Friday Night Magic (FNM) — особый формат мероприятий по настольной игре Magic: The Gathering. Проводятся они по всему миру именно по пятницам вечером и организуются на базе магазинов настольных игр и клубов. Это мероприятия как для новичков, так и для опытных игроков, поэтому в ходе "вечерних пятничных встреч" проводятся казуальные и турнирные игры.
Когда: 12 апреля (и каждую пятницу) с 14:00 до 22:00
Где: ул. Республики, 57
Вход свободный!
Пасош
Будут: новые песни, старые песни, футболки, худи, кассеты, пины и стикеры, что-то совсем другое и что-то особенное. Ну, и презентация нового альбома "Бессрочный отпуск".
Когда: 12 апреля в 20:00
Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)
Стоимость: от 650 до 950 рублей
Малый исторический факультет
Это образовательный проект Тюменского государственного университета для всех учащихся, кому интересна история. Очередная встреча посвящена теме "Изменение культурного кода народа в 1920-1930-х гг. на примере населения г. Тюмени". Выступит Кононенко Анатолий Анатольевич (д.и.н., профессор кафедры отечественной истории).
Когда: 12 апреля с 15:30 до 17:30
Где: ТюмГУ, Социально-гуманитарный институт (ул. Ленина 23, ауд. 516)
Участие бесплатно!
Спектакль "Смешные деньги"
Скромный английский бухгалтер по имени Генри Перкинс в свой день рождения по ошибке приносит домой дипломат с колоссальной суммой явно криминальных денег... Бедный клерк, совершенно ошалев от восторга, решает взять реванш за свою серую жизнь, сбежать с женой на край света и зажить "на всю катушку"!
Но не тут-то было - вместе с набитым банкнотами дипломатом, в его жизнь входят шантаж, интриги, мафия, а хуже того - пара корыстных друзей, двое странных полицейских, один неугомонный таксист и собственно - наемный убийца. И тут начинается невероятный каскад смешных и нелепых ситуаций!
Когда: 12 апреля в 19:00
Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)
Стоимость: 200 — 1000 рублей
Областная выставка технического творчества и робототехники – 2019
Это единственная в Тюменской области ежегодная выставка экспонатов технического творчества и робототехники. Экспонаты будут представлены в многообразных номинациях и разных возрастных группах.
Когда: 12 апреля с 11:00
Где: детский технопарк "Кванториум" (проезд Геологоразведчиков, 6а)
Вход свободный!
Интерактивный урок "Создатели планет"
В процессе проведения интерактивного урока Сказочный Звездочет в интересной игровой форме расскажет об особенностях Солнечной системы, о планетах и звездах. По окончании урока ребята создадут свою собственную уникальную планету, дадут ей название и расскажут о ее жизни. Урок рассчитан для ребят от 6 до 10 лет. Требуется запись по телефону: 68-11-11.
Когда: 12 апреля в 14:30
Где: исторический парк "Россия – моя история" (ул. Орджоникидзе, 47)
Стоимость: 150 рублей с человека
Концерт "Любовь, как музыка весны" ансамбля украинской песни "Чарівниці"
В программе: выступления в жанре "stand up", эстрадные песни на русском и украинском языках в сопровождении вокально-инструментального ансамбля, викторина и интерактивные игры.
Когда: 12 апреля в 18:00
Где: ДК "Строитель" (ул. Республики, 179)
Стоимость: 150 рублей
Дискотека в стиле 90-х
Для тех, кто любит музыку 90-х и хочет не просто оторваться, но еще и окунуться в лихие былые времена.
Когда: 12 апреля в 21:00
Где: ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а)
Стоимость: 250 рублей
День космонавтики в "Максимилианс"
Улётная вечеринка в честь первого полёта человека в космос. Тебя ожидает яркая шоу программа, космические гости с других планет, межгалактические конкурсы и сюрпризы, призы от нас и наших партнеров. А в полночь на сцену ресторана "Максимилианс" высадится звездный десант на вечеринке "Дыхание ночи".
Когда: 12 апреля в 20:00
Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)
Стоимость: 300 рублей
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