Побороть любую аллергию тюменцам помогут в центре "Главное здоровье"

Фото: центр интегративной медицины «Главное здоровье»

Первый в Тюмени центр интегративной медицины "Главное здоровье" предлагает людям, страдающим от аллергии, установить истинные причины заболевания с помощью уникального метода комплексной диагностики. По результатам исследования врачи смогут назначить терапию, направленную на излечение, а не кратковременное устранение симптомов.

Диагностика проводится неинвазивным методом, не имеющим противопоказаний, в течение 45-60 минут. Данная технология абсолютно безопасна и применима к пациентам любого возраста, включая детей до 1 года, даже подходит беременным женщинам. Перед прохождением диагностики не требуется специальной подготовки и сдачи дополнительных клинических анализов. Результат исследования врачи получают сразу.

Сейчас в центре "Главное здоровье" действует специальная акция на диагностику причин аллергии, пройти обследование можно со скидкой почти 30%. Кроме того, пациенты могут пройти более подробную диагностику по нескольким видам исследования.

Исследование на пищевой аллергопанели включает тестирование 278 аллергенов из числа мясных, молочных, растительных продуктов и пищевых добавок. Дыхательная (контактная) аллергопанель установит реакцию организма на такие раздражители как пыльца, пыль, шерсть, пух растений, испарения. Инфекционная аллергопанель проверяет восприимчивость к 37 плесневым грибам и бактериям. На каждое из этих исследований сегодня действует существенная скидка, а пройти комплексную диагностику, включающую все три вида аллергопанелей, можно за 9 700 рублей.

Узнать подробности об услугах и акциях центра можно по телефону 56-82-88 или на сайте glavnoezdorov.ru.