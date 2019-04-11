"Афиша Тюмень" дарит сертификаты на "Мозгобойню"

Фото: Афиша Тюмень | КтоКуда72

Афиша Тюмень | КтоКуда72 проводит розыгрыш сертификатов на игру “Мозгобойня”. Шанс победить есть у каждого участника конкурса. Двух победителей выберет 12 апреля генератор случайных чисел. Победители розыгрыша получат сертификаты на сумму 1200 рублей на игру!

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, надо быть участником группы Афиша Тюмень | КтоКуда72, разместить на своей странице эту запись. Кроме того, надо добавить комментарий к сообщениям на свой странице и в группе "Афиши", каждый должен содержать не менее трех слов. Каждый сертификат в Мозгобойню в Тюмени номиналом 1200 рублей. Бесплатно сыграть смогут четыре человека. Всего в команде может быть до 10 игроков. Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке.

Также сертификаты в "Мозгобойню" можно выиграть, приняв участие в сообществе "Афиши" в Инстаграм. Два победителя получат сертификаты на сумму 1200 рублей на игру. Для того, чтобы принять участие в игре, надо подписаться на группу @afisha_kto, отметить лайком эту публикацию. В комментариях под постом розыгрыша, надо, не повторяясь, отметить трех друзей. Можно оставить любое количество комментариев, чем больше их будет, тем больше у шансов на победу. Имена двух победителей также станут известны 12 апреля.