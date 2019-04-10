Заявку на конкурс "Мисс IT Тюменской области" подала девушка из Узбекистана

Фото пресс-службы ТПП ТО

Конкурс "Мисс IT Тюменской области-2019" приобретает международный статус. Одной из участниц стала девушка из Узбекистана, которая увлекается информационными технологиями — Мафтуна Исраилова, сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

"Я являюсь членом ассоциации иностранных студентов университета и работаю в Тюмени, — говорит Мафтуна. — Презентацию для конкурса готовлю с описанием своих проектов, ежедневной деятельности и планирую поделиться рассказом о красотах родной страны. Моя будущая профессия связана с туризмом. Это большая сфера для творчества, связанная с продвижением территории, организацией туристического отдыха. Основной инструмент для этого — информационные технологии".

Экономист Ясмина Мешкова — лучший выпускник университета 2018 года, стипендиат премии президента РФ, стипендиат Оксфордского российского фонда расскажет о разработанной программе для электронно-вычислительной техники.

"Программа предназначена для расчета статистических показателей использования рабочего времени сотрудниками на предприятии. Используя данные, программа рассчитывает среднесписочную численность работников, баланс и коэффициенты использования рабочего времени и другие показатели результативности труда. Программа прежде всего будет полезна малому бизнесу", — рассказала девушка.

Студентка третьего курса вуза Анжелика Заворотчева расскажет о своей работе SMM: "Я работаю с театром "Европа". Несколько месяцев занималась продвижением официального сайта и страниц в соцсетях. За это время о театре узнали тысячи тюменцев, полюбили спектакли и стали следить за интересной деятельностью труппы".

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Елена Аверина отметила, что организаторы изначально стремились расширить рамки конкурса, чтобы в нем приняли участие не только специалисты в сфере информационных технологий, но и смежных сфер: инноваций, экономики, маркетинга, SMM и других. Полуфинал конкурса состоится 18 апреля, финал — 25 апреля.

В настоящее время продолжается интернет-голосование на сайте miss72.ru, победительница которого получит приз зрительских симпатий.

Организаторы: Торгово-промышленная палата Тюменской области, группа компаний "ТюмБит", Клуб IT-директоров Тюменского региона.