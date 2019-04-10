Тюменец погасил полсотни штрафов ГИБДД, рискуя остаться без машины

Житель Тюмени собрал 45 штрафов ГИБДД на общую сумму 40 тысяч рублей. 25-летний молодой человек на Kia Spectra регулярно зарабатывал административные штрафы за превышение скорости. Принять меры пришлось судебным приставам.

"В установленный срок штрафы не были оплачены, в ходе исполнительских действий должнику вручено требование о предоставлении транспортного средства для акта описи ареста. Также он был предупрежден, что в случае не оплаты долга в течение пяти дней с него будет взыскан исполнительский сбор 7% от суммы, подлежащей взысканию", — рассказали в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

Чтобы автомобиль не был арестован, тюменец нашел деньги и уплатил долг в полном объеме.